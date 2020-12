Um projeto de lei apresentado no Senado Federal pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) busca estender até março o pagamento do auxílio emergencial, atualmente previsto para acabar no fim deste ano.

A ideia, protocolada na segunda-feira (14), é ampliar por três meses o estado de calamidade pública para enfrentamento da Covid-19 e dessa forma manter por 90 dias a concessão do benefício.

O Governo Federal, no entanto, vem afirmando que a parcela de dezembro será a última e que há riscos para a economia em uma manutenção por maior período.

Alessandro Vieira foi relator em março, no Senado, do projeto aprovado na Câmara dos Deputados sobre a concessão do auxílio emergencial.

À época, o Ministério da Economia havia sugerido o valor de R$ 200, mas o Congresso Nacional propôs R$ 500, e o Governo Federal decidiu, por fim, elevar o pagamento para R$ 600.

O senador argumenta que é impossível haver um programa nacional de vacinação antes de março, por isso é necessária a manutenção do auxílio. “É preciso garantir o mínimo de estabilidade social até lá”, avaliou.