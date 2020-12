O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) confirmou a morte do adolescente que sofreu acidente na noite desta sexta-feira (18) no Residencial Morumbi, bairro da região Sudoeste de Anápolis.

Dielinton Haryell Silva Roque, de 16 anos, conduzia uma bicicleta quando foi atropelado por um Ford Corcel em uma das rotatórias da Avenida Pedro Ludovico.

O motorista do veículo fugiu sem prestar nenhum tipo de socorro e a Polícia Militar (PM) foi acionada no local por populares, indignados com a ação.

À corporação, eles disseram que ele estava em alta velocidade e que possivelmente também deveria estar embriagado.

A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), comandada pelo delegado Manoel Vanderic, ficará responsável pelo caso.