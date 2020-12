Dielinton Haryell Silva Roque, de 16 anos, será sepultado em Anápolis na tarde deste sábado (19). Ele foi vítima de um atropelamento na noite de sexta-feira (18) na Avenida Pedro Ludovico.

O acidente ocorreu em uma rotatória na altura do Residencial Morumbi. Em alta velocidade, um Ford Corcel realizou conversão irregular e passou por cima do adolescente que estava em uma bicicleta.

O motorista fugiu do local sem prestar nenhum tipo de socorro. A Polícia Civil (PC) investiga o caso.

Dielinton Haryell havia acabado de sair de uma quadra de esportes, onde minutos antes jogava futebol com os amigos.

Ele era estudante do Colégio Estadual da Polícia Militar (CEPMG) Polivalente Gabriel Issa. “Toda a família CEPMG Gabriel Issa está abalada com a perda do nosso Dielinton”, declarou a instituição em nota de pesar.

Navegue pelo assunto Criança é levada às pressas para o hospital após ser atacada por cascavel em Anápolis Animal peçonhento picou os membros inferiores e o Corpo de Bombeiros encontrou a família no caminho