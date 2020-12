Um jovem, de 22 anos, não resistiu e foi a vítima fatal de um grave acidente na noite deste sábado (19), na zona rural da BR-153, em Anápolis.

Fernando dos Santos Silva era o passageiro do Volkswagen Gol que colidiu frontalmente com um Hyundai Tucson no Km 412 da via, próximo à ponte Rio Padre Souza.

O óbito foi confirmado no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou apoio às duas equipes mobilizadas do Corpo de Bombeiros.

Outras cinco pessoas, que estavam nos veículos envolvidos, ficaram feridas e foram socorridas pela corporação militar.

Com lesões no tórax, Daniel Kichese de Castro, de 57 anos, condutor do Hyundai Tucson, precisou ser encaminhado ao Hospital Evangélico Goiano (HEG).

A unidade de saúde não emitiu boletim médico, mas a reportagem do Portal 6 apurou que ele está consciente, orientado e não corre riscos de morrer.

1 de 4 - +