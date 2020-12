Sessão extraordinária da Câmara Municipal de Anápolis tem sete projetos pautados para votação dos vereadores esta terça-feira (22).

Cinco são propostos pelo Poder Executivo e, em suma, tratam das reformas administrativa e previdenciária, da revisão do Código Tributário e do parcelamento do solo para fins urbanos.

Já os outros dois são da mesa diretora e além de alterar o regimento interno para realização de reuniões fora da sede da Câmara, também autoriza a posse dos eleitos ocorrer no Teatro São Francisco.

Segundo a Casa de Leis, a sessão extraordinária está prevista começar às 09h30. Haverá transmissão ao vivo pela TV e Rádio Câmara, no Youtube e na Manchester 93,3 FM.

A assessoria de comunicação da Câmara Municipal não divulgou se a população está autorizada a acompanhar presencialmente as votações, tendo em vista o contexto de pandemia da Covid-19 que Anápolis se encontra.