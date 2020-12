A Açaízar, localizada no Jundiaí, bairro nobre da região Central de Anápolis, está com vagas abertas para contratar funcionários.

As oportunidades, divulgadas diretamente no Instagram do estabelecimento, são para auxiliar de cozinha e garçom/garçonete.

Especialmente para o cargo de auxiliar de cozinha, a Açaízar busca por candidatos que tenham alguma experiência com açaí.

A empresa, porém, não especificou nenhum outro requisito para as vagas e informou que as contratações são de início imediato.

A pretensão salarial também não foi divulgada, mas os contratados, além de salário, ainda receberão benefícios.

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] e especificar no campo do assunto qual a função pretendida.