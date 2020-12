O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) estará com inscrições abertas entre 11 e 21 de janeiro, definiu o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Já a aplicação da prova, segundo o órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC), será em 25 de abril.

Direcionado aos jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de concluir os estudos na idade apropriada, o Encceja tem participação voluntária e gratuita. Para obter a certificação do ensino fundamental, é preciso ter pelo menos 15 anos, e a certificação do ensino médio é para quem tem pelo menos 18 anos.

Para obter o certificado do ensino fundamental, os estudantes fazem provas de língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física e redação; matemática; história e geografia; e ciências naturais. No exame de nível médio, os candidatos respondem a questões de linguagens e redação; matemática; ciências humanas; e ciências da natureza.

São certificados os estudantes que obtiverem, no mínimo, 100 pontos em cada uma dessas áreas e pelo menos cinco pontos na redação. Aqueles que atingirem a nota mínima em uma ou mais provas, mas não em todas, receberão uma Declaração Parcial de Proficiência e poderão tentar obter a nota nas demais provas no próximo exame.

Como estudar

Devido a boa parte dos candidatos do Encceja estarem longes da sala de aula há alguns anos, o Inep disponibiliza apostilas gratuitas com conteúdos resumidos e exercícios para que eles possam se inteirar dos assuntos cobrados em cada prova.

Outra forma de se preparar para o Encceja é fazer as provas antigas. Assim, é possível ter uma noção de como são as questões do exame. As provas e gabaritos dos anos anteriores podem ser encontrados no site do Inep também.

Para garantir uma boa nota na redação do Encceja, a dica dos professores é treinar a escrita do tipo de texto dissertativo-argumentativo. Nesse estilo de redação, o candidato deve defender um ponto de vista sobre o tema proposto com argumentos sólidos e, no final, apresentar uma proposta de solução para a problemática do tema.