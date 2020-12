Um homem de 29 anos que estava pedindo ajuda para fazer fazer um “natal dos garis” foi preso nesta sexta-feira (22) na Vila Nossa Senhora D’Abadia, bairro da região Central de Anápolis.

Moradores denunciaram à Polícia Militar (PM) que estavam sendo importunados por João Filipe Barreto de Jesus. Ele dizia que trabalhava na coleta seletiva e precisava de ajuda para ação porque recebia muito pouco.

A corporação confirmou com o gerente da empresa que o homem realmente era funcionário e foi informada que nenhum colaborador tem autorização para sair às ruas e falar em nome dela.

No carro do coletor, os militares encontraram quase R$ 2 mil em espécie e também alimentos diversos. No entanto, o que chamou a atenção foi a descoberta de uma arma escondida debaixo do banco.

Modelo Taurus 938, a pistola estava munida com oito munições intactas e foi apreendida junto com o homem que, após ser levado para Delegacia-Geral, foi preso pelo porte ilegal do objeto.