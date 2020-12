A Helios Coletivos e Cargas, empresa de transporte rodoviário interestadual, confirmou que Washington Pereira Gonçalves, de 43 anos, foi uma das vítimas da colisão entre um ônibus da companhia com uma carreta.

O acidente ocorreu na noite desta segunda-feira (21), na Rodovia Assis Chateaubriand, em São Paulo, na altura do município de Parapuã.

Morador de Anápolis, Washington era um dos motoristas que se revezavam no transporte de 37 pessoas que embarcaram em Félix do Xingu (PA), com destino a Carazinho (RS).

Outras seis pessoas são os motoristas da carreta e quatro passageiros que estavam no ônibus.

Oito pessoas, das 32 que ficaram feridas, estão em estado grave em hospitais da região.

A reportagem do Portal 6 ainda não conseguiu apurar se o corpo de Washington será trazido para Anápolis.