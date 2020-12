Desinchar a máquina, reduzir gastos, otimizar custos, perseguir a eficiência e modernizar os serviços municipais. Esses serão os pilares que o prefeito Roberto Naves (PP) quer perseguir no segundo mandato, que inicia em 1º de janeiro de 2021.

Ele estima que a recuperação econômica será difícil por conta dos efeitos da pandemia e quer que a equipe trabalhe com a noção de ‘menos dinheiro e mais trabalho’.

O Portal 6 adianta os nomes que ocuparão os principais postos da nova gestão. Algumas pastas estratégicas, como a Saúde e Desenvolvimento Econômico, ainda estão sem titulares definidos.

O prefeito também não bateu o martelo quanto a quem será o chefe de gabinete dele nem quem comandará o Meio Ambiente.

Novas secretarias, como a de Comunicação e de Trânsito, terão a frente auxiliares que já atuavam na Prefeitura, mas sem o status de secretário.

As demais permanecem como os atuais gestores e as novidades são as atribuições extras que cada um terá.

A mais delicada ficou por conta da Integração Social, que também responderá pelas áreas da Cultura e Esporte.

A Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) deixa de existir. Já o Procon passa a ser uma Diretoria da Secretaria da Economia (Fazenda).

– Chefia de Gabinete do Prefeito (indefinido)

– Procuradoria – Carlos Alberto Fonseca

– Controladoria – Alaine Alves Valim

– Secretaria de Governo e Recursos Humanos – Raquel Magalhães

– Secretaria de Economia – Marcos Abrão

– Secretaria de Planejamento, Compras e Licitações – Bruna Ghannam

– Secretaria da Saúde (indefinido)

– Secretaria de Educação – Eerizânia Freitas Lobo

– Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano (indefinido)

– Secretaria de Indústria, Comércio, Trabalho, Emprego e Renda (indefinido)

– Secretaria de Obras e Serviços Urbanos – Francisco Lacerda

– Secretaria de Integração Social, Cultura e Esporte – Sônja Lacerda

– Secretaria de Trânsito, Transportes e Serviços Urbanos – Fernando Cunha

– Secretaria de Comunicação, Eventos e Modernização – Rodrigo Tizziani

Organograma

