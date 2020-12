Nesta quarta-feira (23) informa o Sine Anápolis que 449 vagas estão disponíveis no banco de dados do órgão, sendo as principais:

05 – Vagas para Agente Educador

07 – Vagas para Acabador de Mármore e Granito

10 – Vagas para Açougueiro

03 – Vagas para Babá

01 – Vaga para Balanceador

01 – Vaga para Cardiologista

09 – Vagas para Caseiro

03 – Vagas para Chapista de Lanchonete

02 – Vagas para Cortador de Roupas

01 – Vaga para Endocrinologista

01 – Vaga para Redator de Publicidade (Vaga para Estágio)

01 – Vaga para Forneiro de Padaria

01 – Vaga para Ginecologista

07 – Vagas para Jardineiro

01 – Vaga para Montador

01 – Vaga para Passador de Roupas

03 – Vagas para Torneiro Mecânico

01 – Vaga para Serigrafista

01 – Vaga para Urologista

Importante: O Portal 6 apenas informa as vagas repassadas por e-mail pelo Sine à nossa redação. Caso encontre algum problema em relação a vaga pretendida, reporte-o ao próprio Sine.