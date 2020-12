Diversas foram as homenagearam nas redes sociais a Lucca Chaves Machado, de 19 anos, que morreu na tarde desta terça-feira (23).

O jovem, que estava em uma motocicleta, colidiu com dois carros de passeio em cima do viaduto da Avenida Brasil com a Avenida Goiás, no Centro de Anápolis, e não resistiu.

Não foram tornadas públicas informações sobre local e horário do velório e sepultamento.

Reações de tristeza e incredulidade tomaram conta do perfil que Lucca mantinha no Facebook.

Os sentimentos vieram acompanhados de mensagens descrevendo que o jovem era dedicado e um bom amigo, que com certeza fará muita falta.