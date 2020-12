Boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) neste sábado (26) notificou mais 35 casos de Covid-19 em Anápolis.

Segundo a pasta, 22 moradoras do sexo feminino, com idade entre 21 e 81 anos, e 13 moradores do sexo masculino, de 22 a 49 anos, receberam diagnostico laboratorial da doença nas últimas 24h.

Com essa atualização, a cidade passa a totalizar um total 17.858 casos, contabilizados desde o início da pandemia em março.

A Semusa, porém, afirma que 16.862 se referem a pacientes que já receberam alta e são considerados “recuperados”.

Anápolis já perdeu 388 vidas para a doença. Atualmente, cerca de 600 pessoas encontram-se em isolamento domiciliar ou internadas nas unidades especializadas.