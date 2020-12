A festa de Ano-Novo envolvendo o nome do craque de futebol Neymar Jr., 28, não para de ganhar novos desdobramentos. O planejamento do evento, que acontece na região da Costa Verde, no Rio de Janeiro, desde o último dia 25, conta com uma organização de luxo e uma lista de convidados famosos.

Entre os nomes que marcam presença no evento, que segundo o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, deverá custar em torno de R$ 4 milhões, estão os dos cantores Kevinho, Alexandre Pires e o grupo Jeito Moleque. Para prevenir os penetras, cada convidado usa uma pulseira VIP, que de acordo com a revista Quem, é uma forma de identificar quem realmente faz parte da lista de Neymar.

A DJ Miss Natália, por exemplo, não se conteve e deixou “escapar” a pista, ao publicar uma foto em que aparece usando a pulseira e tem como localização o local do evento. Na postagem, estava também a youtuber Ana Liz Bittencourt. Já a influenciadora digital Camila Loures chegou de jatinho para a festa. Ela posou para uma foto no jato particular a caminho da cidade de Mangaratiba.

Ainda segundo informações de Ancelmo Gois, Neymar comprou um hangar desativado, da Fazenda Bom Jardim, para receber os convidados.

Procurada pela reportagem nesta segunda-feira (28), a assessoria do jogador se limitou a dizer que não haverá festa em sua residência. A agência de eventos Fábrica publicou na noite de domingo (27) uma nota de esclarecimento e confirmou a realização de uma festa de Réveillon na região da Costa Verde, no Rio de Janeiro, mas sem citar o nome do jogador.

Segundo a empresa, a festa “receberá aproximadamente 150 pessoas”, e não 500, como havia sido informado pelo jornalista Ancelmo Gois. Entretanto, promover aglomerações contraria as orientações das agências de saúde devido à recente alta de contaminação e mortes provocadas pelo novo coronavírus.

Diante do cenário da Covid-19, a festa tem gerado insatisfação entre os moradores de Mangaratiba, informou a CNN Brasil. Um funcionário do condomínio onde o evento tem sido realizado afirmou ao canal de televisão que a comemoração movimenta o local com entrada e saída de pessoas o tempo todo.

Ainda segundo a CNN Brasil, a assessoria do grupo musical “Vou pro Sereno” confirmou a apresentação no evento particular do jogador. As notícias sobre o evento apontam que Neymar proibiu que os convidados entrem com celulares na festa, para evitar a divulgação de fotos ou vídeos da comemoração nas redes sociais.