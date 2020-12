Programada para ocorrer a partir das 09h do dia 1º de janeiro, no Teatro São Francisco, no bairro Jundiaí, a posse de Roberto Naves (PP) para a recondução ao cargo de prefeito de Anápolis deve trazer novidades no primeiro escalão do governo.

Diferentemente do primeiro mandato, o próximo secretariado deixa de ter um perfil mais político para ser mais técnico. Também há a presença de mais mulheres e de servidores de carreira.

A primeira lista antecipada pelo Portal 6 mostrava poucas alterações de nomes e alguns postos chaves ainda em aberto. Dessa vez, com igual exclusividade, a reportagem divulga o time completo a partir das principais novidades.

Antes cotado para a Secretaria da Economia, Marcos Abrão assumirá a pasta do Desenvolvimento Econômico, e dará lugar a Valdivino de Oliveira, que comandou as finanças de gestões dos ex-governadores Joaquim Roriz e Iris Rezende.

Na Saúde, sai o médico Lucas Leite e entra André Braga, que comandou o SAMU de Goiânia e é um nome ligado ao atual secretário estadual Ismael Alexandrino.

Bruna Ghannam deixará a Secretaria de Planejamento para Walkyria Vargas (servidora efetiva com vasta experiência em licitações públicas) e assumirá a Chefia de Gabinete de Roberto.

O Meio Ambiente passa a ter um militar à frente. Será o coronel Mauro Douglas, indicado por Carlos Alberto Fonseca, que continuará no cargo de procurador-Geral do Município. O oficial tem como principal missão implementar a gestão de compliance na Prefeitura.

A seguir a lista completa com os nomes do primeiro escalão do segundo governo Roberto Naves

– Chefia de Gabinete do Prefeito – Bruna Ghannam

– Procuradoria-Geral – Carlos Alberto Fonseca

– Controladoria-Geral – Alaine Alves Valim (servidora efetiva)

– Secretaria de Governo e Recursos Humanos – Raquel Magalhães (servidora efetiva)

– Secretaria de Economia – Valdivino de Oliveira

– Secretaria de Planejamento, Compras e Licitações – Walkyria Vargas

– Secretaria da Saúde – André Braga

– Secretaria de Educação – Eerizânia Freitas Lobo (servidora efetiva)

– Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano – Coronel Mauro Douglas

– Secretaria de Indústria, Comércio, Trabalho, Emprego e Renda – Marcos Abrão

– Secretaria de Obras e Serviços Urbanos – Francisco Lacerda

– Secretaria de Integração Social, Cultura e Esporte – Sônja Lacerda

– Secretaria de Trânsito, Transportes e Serviços Urbanos – Fernando Cunha

– Secretaria de Comunicação, Eventos e Modernização – Rodrigo Tizziani

– Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Anápolis – Eduardo Milke

– Agências Reguladoras – Robson Torres