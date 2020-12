Um sermão do padre italiano Pietro Cesena, de Borgotrebbia, cidade nos arredores de Piacenza, na região da Emília-Romanha, vem dando o que falar.

Durante a celebração da missa de Natal deste ano, o religioso recomendou aos fiéis beber muito vinho porque, segundo ele, os sóbrios não vão para o céu.

“Hoje os convido a comer bem e a beber em abundância, mas não Coca-Cola. Bom vinho. Porque o vinho é sinal de vida eterna”, disse.

“No céu, meus irmãos, os não bebedores não poderão entrar. Porque o vinho é para beber”, completou, recebendo aplausos dos presentes.

Conhecido como Dom Cesena, o padre é muito famoso na Itália por fugir dos padrões tradicionais da Igreja Católica,

Recentemente, ele ganhou as manchetes do jornais por ter celebrado uma missa com fiéis presentes em um momento em que, por causa das medidas de segurança contra a Covid-19, estava proibido.