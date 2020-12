A fumaça que saia de uma residência no Polocentro, bairro da região Sudeste de Anápolis, assustou moradores e mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde desta terça-feira (29).

O Portal 6 que apurou que os militares conseguiram entrar no local pela porta dos fundos da cozinha, que estava escorada por uma máquina de lavar.

Lá dentro, eles descobriram que era uma panela no fogão aceso que estava gerando o princípio do incêndio. O objeto foi retirado do interior da residência e colocado no quintal.

Durante vistoria nos cômodos, os bombeiros encontraram um adolescente de 14 anos que estava dormindo, porém, sem queixa de que havia inalado fumaça.

Ele foi orientado pela corporação a deixar todas as janelas e portas abertas para total arejação.