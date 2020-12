Um protocolo de intenções que beneficiará Anápolis está sendo firmado entre o Governo de Goiás e Ministério da Infraestrura.

Em visita a Brasília na terça-feira (29), o governador Ronaldo Caiado (DEM) tratou dos detalhes do documento, que está prestes a ser finalizado.

O intuito é assinar o quanto antes e firmar a cessão de parte da área do Centro de Convenções para a implantação do Centro de Excelência de Tecnologia Ferroviária.

Pela proposta, o projeto vai ocupar 4 mil m² do local, possui uma área total de 32,8 m². O investimento anual pode ultrapassar R$ 20 milhões.

Mas o que é o Centro de Excelência de Tecnologia Ferroviária?

Segundo a Secretaria-Geral da Governadoria, será uma unidade de testes acelerados e padronização de tecnologia ferroviária, com o desenvolvimento de pesquisas e realização de treinamentos.

No único empreendimento do gênero na América Latina, projetos de inovação no sistema de transportes ferroviários poderão ser concebidos, prototipados e testados.

Os protótipos a serem realizados em Anápolis hoje só podem ser feitos em centros como o instalado na cidade de Memphis, nos EUA, levando tempo e com custo alto.

O secretário executivo e ministro substituto da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, estima ser possível viabilizar a operação já no primeiro semestre do ano que vem.