O jornalista Paulo Roberto Belém, de 35 anos, segue internado no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA). Ele foi levado para unidade às pressas nesta quinta-feira (31) após ser esfaqueado.

Conforme o HUANA, o quadro de saúde é “estável, consciente e orientado”. O jornalista foi golpeado na região do pescoço com uma arma branca durante um assalto ocorrido à tarde, no Residencial Polocentro.

Segundo a Polícia Militar (PM), Paulo Roberto Belém conduzia um Fiat Argo para um aplicativo e ao final da corrida foi vítima de dois bandidos que se recusaram a pagar e ainda levaram o veículo.

O jornalista conversou com os militares no HUANA e disse que o aparelho celular, a carteira e mais alguns pertences pessoais que estavam lá dentro também foram roubados.

Até o momento, os bandidos não foram localizados pela PM e a investigação do caso ficará a cargo do 2º DP da Polícia Civil (PC).