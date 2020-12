No último boletim informativo de 2020, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) confirmou mais óbito por Covid-19 em Anápolis.

A vítima, segunda a pasta, foi um idoso de 84 que faleceu em 29 de dezembro, mas só teve a notificação à Vigilância Epidemiológica nesta quinta-feira (31).

Ele se soma as outras 392 vítimas fatais que a doença fez na cidade desde o início da pandemia, em março.

Nas últimas 24h mais 48 moradores receberam diagnóstico positivo para Covid-19: 26 do sexo feminino, com idade entre 15 e 85 anos, e 22 do sexo masculino, de 29 a 72 anos.

A Semusa afirma que do acumulado de 18.158 casos confirmados, 17.055 se referem a pacientes que estão “curados.”