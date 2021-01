Ocorre na manhã desta sexta-feira (1º), a partir das 09h, a posse dos candidatos eleitos no pleito de 2020 que estarão à frente da administração de Anápolis entre os anos de 2021 e 2024.

Com 101.349 apoiadores, equivalente a 38,72% dos votos registrados no município, Roberto Naves (PP) permanece no cargo majoritário da cidade ao lado do vice Márcio Cândido.

A novidade maior está entre os vereadores. Da última gestão, permanecem ocupando uma cadeira na Câmara Municipal apenas Leandro Ribeiro (PTB), Thais da Aspaan (PP), Luzimar Silva (PMN), Jean Carlos (DEM), Dominguinhos do Cedro (PV), João da Luz (DEM), Jakson Charles (PSB), Wederson Lopes (PSC), Lisieux Borges (PT).

Os novos nomes na Casa de Leis são: Andreia Rezende (SDD), Divininho do Sindicato (SDD), Alex Martins (PP), Seliane da Sos (MDB), Dra Tricia Barreto (MDB), Helio Araujo (PL), Professor Marcos Carvalho (PT), Cleide Hilario (Republicanos), Dr José Fernandes (PSB), Reamilton Espindola (Republicanos), Edimilson Mercado Serve Bem (PV), Delcimar Fortunato (Avante), Policial Federal Suender (PSL) e Cabo Fred Caixeta (Avante).

A reportagem do Portal 6 está na Câmara Municipal para acompanhar a posse das autoridades políticas de Anápolis. Acompanhe as principais novidades.

A posse deve contar com a presença de várias autoridades, mas a principal é o governador Ronaldo Caiado. — Rápidas do Portal 6 (@rapidasportal6) January 1, 2021

É provável que o Teatro São Francisco fique com bastante cheio, mas o cerimonial da Câmara intercalou as fileiras e assentos para haver um mínimo distanciamento entre pessoas — Rápidas do Portal 6 (@rapidasportal6) January 1, 2021

O prefeito Roberto Naves chegou quinze minutos adiantado e foi direito para o camarim. Lá já estava o vereador Leandro Ribeiro, que deve continuar na presidência da Câmara no biênio 2021/2022 — Rápidas do Portal 6 (@rapidasportal6) January 1, 2021

Já é grande a quantidade de carros ao redor do Teatro São Francisco, no Jundiaí. A posse dos vereadores e prefeitos começa às 09h no local — Rápidas do Portal 6 (@rapidasportal6) January 1, 2021