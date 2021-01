No boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) emitido no sábado (02), novos casos de Covid-19 foram confirmados em Anápolis.

Segundo a pasta, mais 34 moradores receberam diagnóstico positivo para doença, sendo 20 do sexo feminino, com idade entre 15 e 72 anos, e 14 do sexo masculino, de 16 a 64 anos.

Oficialmente, o total acumulado está em 18.265 casos com 395 óbitos notificados.

A Semusa afirma que 17.120 pacientes receberam alta. Os demais encontram-se em isolamento domiciliar ou internados.