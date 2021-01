O diretor Boninho voltou a dar pistas sobre a nova dinâmica do BBB 21 que está por vir. A atração na Globo estreia no próximo dia 25. Em resposta a uma postagem em seu próprio Instagram, contou que os participantes já estão confinados em um hotel.

“Começou ontem”, revelou ele ao afirmar que o confinamento iniciou no último domingo (03). A ideia é deixar os participantes isolados para que haja tempo hábil para que a quarentena de 14 dias seja feita. Com duas semanas após a testagem sem o vírus, todos estariam aptos a entrar na casa sem transtornos.

Ele também disse que não haverá Casa de Vidro na nova edição. Na vigésima, Daniel e Ivy foram os escolhidos pelo público após alguns dias presos dentro da estrutura em um shopping do Rio de Janeiro.

Faltam pouco mais de três semanas para o começo da 21ª edição do Big Brother Brasil (Globo). O reality show vai voltar a confinar dois times, um de anônimos e outro de famosos. A ideia é repetir a dinâmica que deu certo no BBB 20.

O programa deve anunciar os seus participantes na próxima sexta-feira (8), já que as redes sociais do programa estão fazendo mistério com essa data. Além disso, coincide com o tempo de tempo de pré-confinamento que eles terão de fazer antes de entrar da casa para evitar a propagação da Covid-19 entre eles.

Diversos são os nomes que circulam nas listas da internet, com maior ou menor níveis de confiabilidade. A reportagem reuniu alguns dos mais citados e que têm mais chances de realmente aparecerem na lista final.

Carla Diaz e Fiuk, que estão na reprise de “A Força do Querer”, são dois dos mais cotados, assim como Carol Macedo, que está na reexibição de “Malhação – Viva a Diferença”. Outros nomes que apareceram com força são o do cantor Gustavo Mioto, o do humorista Rafael Infante, do Porta dos Fundos, e da influenciadora digital Camilla de Lucas.

Por outro lado, o diretor de núcleo do programa, Boninho, já negou a participação que algumas pessoas que eram muito comentadas, como a ex-vice Miss Bumbum Andressa Urach, as atrizes Luana Piovani e Roberta Rodrigues e as gêmeas do nado sincronizado Bia e Branca Feres. Mariana Rios, que também foi apontada como estando no elenco, negou a informação nas redes sociais.