A cantora gospel Amanda Wanessa sofreu um grave acidente de carro, em Barreiros, Pernambuco, nesta segunda-feira (4).

A gravadora da artista, MK Music, divulgou nas redes sociais que ela passou por duas cirurgias no Real Hospital Português, no Recife, onde segue internada.

Os procedimentos na cabeça e nos braços foram bem-sucedidos. Um novo boletim deve ser divulgado às 17h.

Segundo o batalhão da Policia Rodoviária de Pernambuco (BRPV), uma equipe foi acionada por causa de um acidente envolvendo três veículos, um carro e dois caminhões.

Quatro ocupantes do automóvel foram socorridos para o Hospital de Rio Formoso por populares, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e socorristas da empresa Pande.

O condutor de um dos caminhões foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. O outro teria fugido do local. A polícia ainda apura as causas do acidente.

Segundo informações divulgadas nas redes sociais da gravadora, Amanda dirigia o carro e estava com o pai e a filha. Não há informação sobre o quarto ocupante citado pela polícia.