Divulgado nesta terça-feira (05), o boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) registrou mais 53 casos de Covid-19 em Anápolis nas últimas 24h.

De acordo com a pasta, 35 são do sexo feminino, com idades entre 16 e 17 anos, e 18 do sexo masculino, com idades entre 21 e 66 anos.

Agora o total de pessoas que testaram positivo na cidade é de 18.446, sendo que 17.197 já estão curadas.

Perto de chegar a marca de 400, o número de óbitos em decorrência da doença permanece em 399.

Leitos de UTI

Nas últimas 24h, a taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para pessoas residentes de Anápolis caiu para 12%. Uma queda considerável em relação a segunda-feira (04), quando o índice estava em 25%.