Viralizou nas redes sociais o vídeo do youtuber que disparou tiros contra a casa de um homem que teria chamado a mãe dele de “macaca”.

Derick Silvério, do canal SilverCop, narrou toda a situação que, segundo ele, ocorreu em uma padaria de Paranavaí (PR).

Antes da ofensa, a mãe do jovem teria reclamado do homem estar no local sem o uso da máscara.

No vídeo, o youtuber vai até a casa do responsável pelo xingamento tirar satisfações. Chegando lá, questiona ele, que, por sua vez, admitiu o crime.

“Aquela macaca? Chamei mesmo, ela é igual a você, da mesma espécie”, disse o autor do ato racista.

O que se vê em seguida são disparos de arma de fogo, direcionados para o alto e para o portão da residência.

Mais de 2,6 milhões de pessoas já viram as cenas no Youtube. O jovem diz não ter medo do que fez, pois foi “por uma boa causa”.

Com a repercussão, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná informou que a Polícia Civil vai abrir investigação para apurar o caso.

Assista: