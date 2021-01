Vítima de um infarto fulminante no Assaí Atacadista de Anápolis, nesta quinta-feira (07), Marilucy Lemes de Melo, de 53 anos, fazia compras no estabelecimento com a filha.

As duas estavam no corredor oito e assim que a mulher começou a se sentir mal e caiu no chão, o bloco foi interditado.

Enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) não chegava, funcionários comunicaram do incidente pelo sistema sonoro e tentaram, sem sucesso, encontrar algum profissional da saúde dentre os clientes.

Foram várias as tentativas de reanimação, mas coube aos socorristas das duas ambulâncias deslocadas ao local apenas a confirmação da fatalidade.

Nesse momento, o Assaí já havia sido evacuado e o expediente finalizado. A Polícia Militar (PM) acompanhou todo o processo, que foi tranquilo. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo.

Em nota enviada ao Portal 6, o atacadista lamentou o episódio e reforçou que prestou toda a assistência possível. Também solidarizou com os familiares e amigos da cliente.

Leia na íntegra:

“O Assaí lamenta profundamente o falecimento de sua cliente que foi vítima de mal súbito na tarde desta quinta-feira (07/01/2021) enquanto fazia compras na unidade de Anápolis. A rede informa que prontamente o SAMU foi acionado, seguindo todos os protocolos para realizar o socorro rapidamente, e que, enquanto isso, manteve a unidade fechada em respeito à vítima e ao trabalho dos profissionais de saúde. O Assaí se solidariza com os familiares e amigos da cliente.”