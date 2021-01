O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) anunciou nesta sexta-feira (08) que o Certificado de Registro de Veículo (CRV), que é o documento de compra e venda ou DUT-recibo do veículo, passa a ser digital e integrado ao documento de licenciamento anual.

A mudança, definida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), já foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) e, assim, todos os dados sobre a propriedade e licenciamento ficarão reunidos no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos eletrônico (CRLV-e).

Segundo o presidente do Detran-GO, Marcos Roberto Silva, essa modificação gera praticidade, agilidade e velocidade no acesso ao documento do veículo, que passa a ser disponibilizado digitalmente após a compensação dos débitos. Não será mais necessário que o proprietário aguarde a impressão e a entrega pelos Correios.

Os CRVs em papel emitidos até o dia 31 de dezembro de 2020, e que estão em mãos dos proprietários, continuarão valendo. Os documentos serão substituídos somente quando o veículo passar por alguma alteração de característica, mudança de estado ou município, ou quando for realizada nova transação de compra e venda, ou também se o documento físico for perdido.

Para veículos emplacados a partir do dia 1º de janeiro de 2021, transferência de propriedade, alteração de características, entre outros, receberão o documento que certifica a propriedade do veículo integrado ao documento de licenciamento anual no formato digital.

Como fica:

Veículos emplacados até o dia 31 de dezembro de 2020

– Usar o DUT antigo

– Fazer vistoria veicular

– Registrar assinaturas no cartório

– Fazer Comunicado de Venda

– Ir ao Detran-GO para finalizar o processo

Veículos emplacados a partir de 1º de janeiro de 2021

– Realizar a Intenção de Venda junto ao Detran-GO, para emissão do ATPV-e

– Fazer vistoria veicular

– Registrar assinaturas no cartório

– Fazer Comunicado de Venda

– Ir ao Detran-GO para finalizar o processo

– Se a venda não for efetivada: o vendedor solicita o cancelamento da Intenção de Venda no Detran-GO