Divulgado na tarde desta segunda-feira (11), o novo boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) trouxe o registro de mais cinco mortes por Covid-19 em Anápolis.

De acordo com a pasta, dois deles ocorreram nas últimas horas: uma mulher de 50 anos, que estava internada no Centro de Internação Norma Pizzari, e um homem de 76 anos, no Hospital Evangélico Goiano (HEG).

Os demais também eram idosos (de 76, 74 e 59 anos) e faleceram entre os dias 07 e 10 de janeiro em unidades da rede pública e particular da cidade.

Novos pacientes

Nas últimas 24h, a Semusa também foi notificada de mais 78 novos casos; sendo 46 do sexo feminino, com idade entre 3 anos e 77 anos, e 32 do sexo masculino, de 12 anos a 82 anos.

Desde o início da pandemia, Anápolis já contabilizou um total de 18.950 de pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus. Destes, 17.416 terminaram a quarentena e podem se considerar curados.