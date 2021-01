Uma participação inédita de Louro José no programa Mais Você (Globo), desta segunda-feira (11), emocionou os fãs do personagem interpretado por Tom Veiga, que morreu em novembro do ano passado, vítima de um AVC.

O papagaio apareceu em inserções com os competidores do reality Jogo de Panelas, que foi gravado antes da pandemia. “Antes da Covid sonhar em existir”, disse Ana Maria Braga.

A presença do papagaio no quadro gerou comentários nas redes sociais, com muitos internautas comentando como Louro José foi e ainda é marcante no programa.

“Mais Você com um Jogo de Panelas inédito e do nada aparece o Louro José. Por um instante achei que ele estava vivo, mas lembrei que não e fiquei triste de novo”, escreveu um internauta no Twitter. “Passando Jogo de Panelas, e o Louro José apareceu com a Ana, lágrimas nos olhos”, comentou outro fã.

No início de janeiro, Alessandra Veiga, ex-mulher de Tom, disse que ainda sonha com ele. “Nos meus sonhos ele está sempre triste, encolhido, com lágrimas nos olhos. Só quero que ele fique bem a nova vida dele e que todos sigam bem na caminhada da evolução individual e, a aceitação, é o melhor caminho para isso”, escreveu.

Tom Veiga trabalhou com Ana Maria por 24 anos. Ele foi o único intérprete oficial do Louro José, desde 1996, quando a apresentadora ainda comandava o programa Note e Anote, na Record.