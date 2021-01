Fabiana Schiavon, de SP – A dupla Pedro Motta & Henrique lança, nesta sexta-feira (15), uma nova versão de “Lili”. Os sertanejos foram acusados de transfobia por internautas e formalmente pela Aliança Nacional LGBTI+ por causa da letra da canção.

A nova música também ganhou um videoclipe com a participação da atriz transexual Alyce Gome. A dupla promoveu um concurso para chegar ao nome da artista.

Logo após a polêmica, eles afirmaram, nas redes sociais, que a “a intenção sempre foi falar do amor acima de qualquer coisa”, mas entenderam que há maneiras melhores de tratar o assunto.

“É nosso dever e dever de todos os artistas dar lugar de fala a essa classe que tem muitos talentos a serem descobertos. Existe muito preconceito e entendemos que o papel nessa luta é normalizar toda essa caminhada para que artistas LGBTQIA+ tenham espaço”, afirma Henrique.

Dias depois da polêmica, eles cantaram trechos do que seria a nova versão de Lili, mas decidiram ouvir com calma todas as informações que recebiam naquele momento antes de divulgar oficialmente a letra reformulada.

“Decidimos reescrever a música junto aos demais compositores e colocar os termos corretos, pois nossa ideia, desde o início é passar o amor, e jamais gerar tal objeção. Achamos que a ‘Lili’ dará muito mais voz à comunidade LGBTQIA+”, completa Pedro Motta.

A música, que já foi retirada das plataformas de streaming, narrava o caso de um homem apaixonado que teria sido “enganado” após um mês de namoro. “Agora eu entendo porque ela não queria fazer amor/Uma voz feminina, uma pele macia, me enganou tão bem”.

Na nova versão, os sertanejos cantam que o “amor não tem nem sexo nem cor” e o refrão diz: “Não precisa esconder de mim/O amor da minha vida é uma travesti”.

A composição é de Rodrigo Reys, Lucas Macenna, Ricardus, Saymon Marques, Bruninho Morale com a dupla Pedro Motta e Henrique.

O vídeo foi gravado na praia de Camboriú (SC) e conta com a participação de Alyce Gomes, que contracena diretamente com Henrique. “Fizemos uma promoção para escolher a atriz principal deste projeto. Alice foi a pérola descoberta entre mais de 3.000 candidatas”, conta Pedro.

Nova Letra de Lili

Depois de um mês de namoro

Aconteceu nosso love gostoso

Dentro de um motel realizado

Descobrir toda verdade nem to preocupado

Agora eu entendo por que ela demorou pra fazer amor

Mas pra mim amor não tem nem sexo nem cor

Beijei sua testa e falei bb fica tranquila

Você vai ser pra sempre a minha menina

Ô Lili ô Lili

Não precisa esconder de mim

Ô Lili ô Lili

O amor da minha vida é uma travesti

Ô Lili ô Lili

Não precisa esconder de mim

Ô Lili ô Lili

Não tenho preconceito vou te assumir