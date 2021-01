Estão abertas até às 18h do dia 23 de janeiro, as inscrições para o concurso público da Polícia Militar (PM) do Tocantins.

Serão selecionados 1.000 soldados: 950 para a parte operacional da corporação; 25 destinadas ao quadro de músicos e outras 25 para área da saúde, sendo 20 para técnico de enfermagem e cinco para técnico em saúde bucal.

Ensino médio completo, idade mínima de 18 anos no ato da inclusão na corporação e idade máxima de 32 anos no ato da inscrição no concurso são os pré-requisitos.

Para concorrer às vagas destinadas ao quadro da saúde, os candidatos devem, além dos requisitos gerais, possuir os cursos de Técnico em Enfermagem ou Técnico em Saúde Bucal.

Já para o quadro de músicos, não há necessidade de ser portador de certificado de cursos na área, porém o candidato será submetido a uma prova prática instrumental como etapa do certame.

Os salários iniciais, após os cursos de formação, são de R$ 3.330,99 devendo o militar ficar no mínimo 36 meses na graduação. A data prevista de aplicação das provas objetivas e da redação é o dia 14 de março.

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) é o responsável pelo certame, que tem taxa de R$ 80..

Para saber mais informações e se inscrever, acesse o site da banca.