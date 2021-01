A atriz Kate Winslet, 45, diz que se sentiu mal depois que o filme “Titanic” (1997), da qual foi a protagonista, foi lançado. Segundo ela, a imprensa foi dura com a sua atuação no longa e ela acabou acusando o golpe. Na época, tinha 21 anos.

“Eu entrei no modo de autoproteção imediatamente [depois que o Titanic foi lançado]”, disse Winslet no podcast WTF de Marc Maron. “Fui sujeita a muito escrutínio físico pessoal, fui muito criticada e a imprensa britânica foi bastante rude comigo.”

De acordo com ela, as atitudes da crítica a deixaram intimidada. “Lembro-me de pensar: ‘isso é horrível e espero que passe’. Passou definitivamente, mas me fez perceber que, se isso era o que era, eu não estava pronta para ser famosa, definitivamente não”, disparou.

Winslet é sincera a respeito de sua inexperiência. “Eu ainda estava aprendendo a atuar, sentia que não estava pronta para fazer muitos grandes trabalhos em Hollywood. Não queria cometer erros e estragar tudo, queria estar lá para o jogo longo. Eu tentei estrategicamente encontrar pequenas coisas para que eu pudesse entender o ofício”, contou.

A atriz revelou que só depois do nascimento de sua filha, aos 25 anos, que a imprensa deu uma trégua. A atriz é uma das cotadas ao Oscar desse ano pela sua atuação em “Ammonite”, de Francis Lee.