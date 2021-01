Anápolis vive a segunda da Covid-19 com as confirmações de casos em alta e nesta sexta-feira (15), mais 152 moradores receberam diagnóstico laboratorial positivo para doença.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), 90 deles são do sexo feminino, com idade entre onze meses e 86 anos, e 62 do sexo masculino, de seis a 91 anos.

Eles passam a integrar a estatística oficial, que já conta com o acumulado de 19.448 casos.

Desse montante, a Semusa diz que 17.618 se recuperou e teve e alta enquanto 417 não resistiu às complicações e perdeu a vida.

Os demais pacientes estão sendo monitorados em isolamento domiciliar e nas unidades especializadas.