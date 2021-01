Morreu no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (HUANA) o homem que confrontou com a Companhia de Policiamento Especializado (CPE) após roubar um Renault Symbol neste sábado (16).

Ele, que não foi identificado, havia capotado o veículo na área de um posto de gasolina na Avenida Brasil Sul e fugido à pé com uma arma na mão.

Na Rua Duque de Caxias, altura da Vila Goiás, o criminoso pulou um muro e quando os policiais adentraram no local foram recebidos com diversos disparos, o que fez com que a equipe também revidasse.

Em estado grave, ele teve o óbito confirmado pouco tempo após dar entrada no HUANA. Nenhum militar ficou ferido.

A arma utilizada na ação foi apreendida e uma perícia foi solicitada no local. A Polícia Civil (PC) vai investigar o caso.