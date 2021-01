Na tarde deste sábado (16), o diretor do Big Brother Brasil (Globo) Boninho publicou uma imagem envolta em mistério para promover a nova edição do reality. Em sua conta no Instagram, a postagem traz apenas números e letras aparentemente desconexos.

Tão logo a ilustração foi publicada, seguidores começaram a saga para tentar decifrar a mensagem do diretor. Na imagem codificada, surgem os números 20, 21 e 14, e conjuntos de três letras agrupadas: ACA, DCF, JGJ, JKL, LSR e VTV.

O que isso quer dizer, afinal? Nos comentários, Boninho fez crescer o suspense ao oferecer uma pequena ajuda:

“Soma, divide, multiplica por dois. Será que tem um nome aí?”, escreveu.

“Para de palhaçada! Você não é esfinge para ficar de enigma!”, contestou uma das seguidoras. “Dá uma dica”, exigiu outra.

E você, já conseguiu desvendar o que Boninho quis dizer?

O BBB21 começa dia 25 de janeiro, mas já na segunda-feira (18) serão revelados os nomes dos participantes.