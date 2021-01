Um jovem de 26 anos, condutor de um VW Gol, foi a vítima mais grave do acidente registrado na noite deste domingo (17) na GO-330, na altura de um pesque pague, entre Anápolis e Campo Limpo.

Ele foi levado ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) com fratura no fêmur e vários outros ferimentos no rosto.

O carro conduzido pelo rapaz se chocou frontalmente com um Fiat Uno dirigido por um motorista que evadiu do local. Uma mulher de meia idade e um idoso também estavam no veículo e não necessitaram de hospitalização.

O tráfego de veículos chegou a ficar lento, mas o trânsito já flui normalmente na rodovia.