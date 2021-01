Ocorreu neste sábado (16) o transporte e entrega de 60 respiradores para seis hospitais de pequeno porte na cidade de Manaus (AM), de valor estimado em R$ 300 mil reais. Os aparelhos foram doados por artistas e empresas a partir de uma mobilização iniciada pelo humorista Whindersson Nunes, 26, com a ajuda do youtuber Felipe Neto, 32.

Fábio Porchat, Bruno de Luca, Pedro Sampaio, Hugo Gloss, Simone, Kaka Diniz, Magazine Luiza, Movida e Matheus Tomoto foram alguns dos doadores. Toda a ação foi coordenada por Nunes e sua equipe. Os hospitais beneficiados foram SPA Joventina Dias, SPA São Raimundo, Instituto Saúde da Criança, SPA Alvorada, Policlínica da Redenção e SPA Galileia.

Após mobilizar doações para a compra de oxigênio para as unidades de saúde que atendem pacientes com Covid-19 em Manaus, inicialmente Whindersson Nunes topou com dificuldades para fazer os cilindros de oxigênio chegarem até lá. Para conseguir transportar o material até a capital do Amazonas foi esquematizada uma força-tarefa que incluiu três aviões com equipamentos hospitalares e ventiladores pulmonares.

“Galera, meu irmão Marcos, que mora em Manaus, vai cuidar de distribuir nos hospitais pequenos e nos interiores, que também estão precisando”, disse Nunes à ocasião. “Ele está em contato com a galera das doações lá! Jorge e Mateus e Alok entraram pesado na doação, vai acontecer.” Promessa cumprida!