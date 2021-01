Nesta segunda-feira (18), Anápolis ultrapassou a marca de 420 vidas perdidas para Covid-19. O total acumulado de óbitos chegou a 423.

Tiveram a morte em decorrência da doença notificada à Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) mais quatro moradores.

Foram um homem de 84 anos, que faleceu no último dia 11; um homem de 78 anos e uma mulher de 92 anos, que faleceram no último dia 15; e uma mulher de 78 anos, que faleceu na data de hoje.

Segundo a pasta, duas das vítimas estavam internadas no Hospital Evangélico Goiano (HEG), uma estava no Ânima Centro Hospitalar e a outra no Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves.

Nas últimas 24h também foram diagnosticados mais 33 novos casos, sendo 21 em moradores do sexo feminino, com idade entre 19 anos e 12 anos, e 12 do sexo masculino, de 12 anos a 78 anos.

Com isso Anápolis passa a ter 19.596 confirmações. A Semusa diz que 17.717 se referem à pacientes que já se recuperaram da doença e, portanto, estão curados. Os demais continuam em isolamento ou internados.