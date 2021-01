Não foi só a dona Maria Conceição da Silva, de 73 anos, que já se vacionou em Anápolis. Nesta segunda-feira (18) outros 40 moradores também receberam imunização contra a Covid-19.

Segundo o prefeito Roberto Naves (PP), foram 25 idosos e 15 cuidadores do Abrigo Evangélico Jesus Cristo é o Senhor, no Boa Vista.

A vacinação ocorreu logo após a solenidade com presença do governador Ronaldo Caiado (DEM) na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Residencial Leblon.

O gesto marcou o início da campanha não só em Anápolis como em todo o estado de Goiás, em retribuição à acolhida dos brasileiros repatriados de Wuhan em março do ano passado.

Para Roberto, a imunização contra a Covid-19 significa a esperança chegando. “Sabemos a importância da vacina para poder imunizar, principalmente as pessoas do grupo de risco”, declarou.

“Mas além de tudo sabemos também que é preciso ter consciência para enfrentarmos essa segunda onda da melhor maneira possível”, advertiu.

Serão imunizados, nesta primeira etapa, trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente de combate à Covid-19; pessoas com 60 anos ou mais, e com deficiência que se encontram nas instituições de longa permanência.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), responsável pela logística em Anápolis, lançará o calendário oficial e o cronograma de vacinação nos próximos dias.