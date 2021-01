O Porta dos Fundos está sendo acusado de preconceito etário por causa de um vídeo de humor chamado “Responsável”, lançado no início de janeiro. Em nota, Mauro Wainstock, sócio fundador da HUB 40+, comunidade voltada para a empregabilidade e marketing de pessoas acima dos 40 anos, escreveu que repudia a esquete porque “ridiculariza uma mãe de 57 anos em sua relação com os filhos e a tecnologia”.

No vídeo, Fábio Porchat interpreta Fernando, homem está numa reunião online e é interrompido pela mãe. Como se estivesse falando com uma criança, ele diz: “Toma o celular aqui, vai brincar com ele. Brinca aí com ele, bonitinho, que eu vou trabalhar aqui.”

As outras mulheres presentes na reunião o questionam sobre ele deixar a mãe ficar no celular sozinha. “Supervisão pra quê? Uma mulher adulta, de 57 anos.” Uma delas rebate: “Exatamente, nessa idade que é muito perigoso, largar o celular nas mãos deles. Você não sabe o que ela está acessando, pode estar recebendo fake news de um estranho.”

As duas afirmam que a situação é perigosa e citam casos de outras mães de amigas que espalhavam informações falsas, como a que estavam enterrando caixões vazios em Minas Gerais. “Acho que você tem que passar mais tempo com a sua mãe”, fala a outra. No fim, Fernando interrompe a reunião para impedir a mãe de tomar cloroquina.

Para rebater o vídeo, a HUB 40+ citou diversos dados, como o de que brasileiros com mais de 60 anos são a fatia da população com o maior poder aquisitivo, e que 92% das pessoas na faixa etária possuem smartphone, 80% WhatsApp e 87% Facebook.

Procurado, o Porta dos Fundos não se manifestou até a conclusão deste texto.