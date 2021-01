O BBB 21 nem começou para Caio Afiune e ele já foi ‘cancelado’ nesta terça-feira (19), logo após ser confirmado no reality.

O motivo? Internautas descobriram que o fazendeiro de 32 anos segue o presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais.

“Poxa, Caio. Já entrou eliminado”, profetizou o digital influencer e humorista Álvaro, o @alvxaro do Twitter e Instagram que tem mais de 10 milhões de seguidores.

A postagem logo causou e fez o nome do brother entrar para os assuntos mais comentados das redes sociais.

Muita gente, no entanto, saiu em defesa do anapolino argumentando que o fato de seguir Bolsonaro não significa compactuar com tudo que ele pensa.

Tomar no cu, eu não posso seguir o Bolsonaro nas redes sociais que sou Bolsomion, bandiretardado, o cara mal entrou e já tão julgando pq segue o Bolsonaro, descansa aí — 🌽mem (@lucas_milhomemr) January 19, 2021

Vocês e essa mania escrota de julgar a pessoa só pelo gosto político dela. — Lai 🌻 (@linslai) January 19, 2021

Com a polêmica, o perfil de Caio no Instagram deixou de seguir o presidente. O Gossip do Dia repercutiu o caso.

O unfollow rolou rápido, após internautas criticarem o participante Caio do #BBB21 por seguir Bolsonaro, o administrador do perfil ja deu o unfollow no presidente! pic.twitter.com/mccmJ7TPRl — Garoto do Blog 🗣 (@garotxdoblogofc) January 19, 2021

