Em comunicado à imprensa, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) anunciou que 64% dos idosos de casas de permanência e cuidadores já foram vacinados contra a Covid-19 em Anápolis.

De acordo com a pasta, somente nesta terça-feira (19) a imunização contra a doença causada pelo novo coronavírus alcançou 355 moradores deste grupo.

Já foram visitadas o Abrigo dos Velhos Professor Nicephoro Pereira da Silva, Abrigo Evangélico Jesus Cristo é o Senhor, Casa Bethânia e Asilo São Vicente de Paula, Mohran e Fraternidade Arca de Maria

A Semusa tem a perspectiva de finalizar totalmente esta primeira etapa de vacinação com os idosos de cuidadores já nesta quarta-feira (20).

O próximo passo, conforme protocolo do Ministério da Saúde, será os profissionais da linha de frente da Covid-19.

Todas as vacinações são registradas com o número do lote, data e horário.

Segundo a Semusa, esses cuidados são necessários para a marcação da aplicação da segunda dose, além de identificar o medicamento em caso de possíveis reações ao imunizante.

Anápolis foi a segunda cidade do país, após São Paulo, a iniciar o programa de vacinação contra Covid-19