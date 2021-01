O primeiro passo para implementação de uma Procuradoria Especial da Mulher na Câmara Municipal de Anápolis foi dado nesta quinta-feira (21).

Em um café da manhã com representantes do segmento, a vereadora Cleide Hilário (Republicanos) formalizou o protocolo do projeto junto aos demais vereadores.

Toda a bancada feminina, composta por Andreia Rezende (SD), Dra. Trícia (MDB), Seliane da SOS (MDB) e Thaís Souza (PP), apoiou e assinou como co-autoras.

“Este projeto vem para reforçar o atendimento à mulher vítima de violência. Queremos que todas as anapolinas saibam que terão um apoio e onde procurar por ele”, sintetizou Cleide Hilário.

De forma prática, a Procuradoria Especial da Mulher funcionará como um órgão destinado a atender, encaminhar e acompanhar denúncias de violências.

Também terá como atribuição a formulação e desenvolvimento de políticas públicas para a causa na cidade.