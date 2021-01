Seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19, o Colégio Couto Magalhães, fundado em 1932 e considerado um dos mais tradicionais de Anápolis, retomou as aulas na última segunda-feira (18).

Os conteúdos estão sendo ministrados de forma remota e presencial, seguindo diretrizes estabelecidas pelo Governo do Estado e com a adoção de regras sanitárias rígidas para proteção dos trabalhadores e alunos da instituição.

De acordo com o professor Paulo Alberto dos Santos, que é diretor do Colégio, a equipe de profissionais do Couto Magalhães está preparada para atender a comunidade no retorno às aulas.

“Todos os protocolos serão respeitados. Nosso foco é continuar oferecendo ensino de excelência para a comunidade. É claro que vivemos um momento particular, mas estamos totalmente preparados para a volta às atividades presenciais”, destaca.

Conforme nota da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, está autorizado retorno de até 30% da capacidade das instituições de ensino do Estado.

“Para atender às normativas, vamos mesclar momentos presenciais e momentos remotos”, explica o diretor da instituição.

Além disso, segundo Paulo Alberto, é obrigatório o uso de máscaras por alunos com mais de seis anos. O distanciamento social deve ser mantido e há atividades físicas sem contato físico ou transmissão de objetos.

“Nosso foco será no condicionamento físico”, sustenta.

O diretor pontua ainda que “a escola tem que se reinventar aos novos tempos e às novas necessidades”. Para contribuir com o acesso de todos os alunos ao ensino, há a opção de aula exclusivamente remota.

“Pais que, por algum motivo, não quiserem que os filhos participem das atividades presenciais poderão optar pelo modelo 100% digital. Isso poderá ocorrer caso alguns alunos façam parte dos grupos de risco. O Colégio Couto Magalhães está tomando todos os cuidados nesse sentido”, evidencia.

Paulo menciona ainda a importância do papel dos pais no processo de adaptação dos alunos.

“A maioria dos pais tem entendido que é preciso voltar às aulas com consciência ao modelo presencial. O período de isolamento trouxe alguns prejuízos do ponto de vista acadêmico para os alunos, mas maiores ainda foram os riscos do ponto de vista emocional. Crianças que ficaram em isolamento podem ter desenvolvido alguns tipos de transtorno e a escola será parceira dos pais para superar essa etapa. Estaremos juntos com ações para a ressocialização dos estudantes”.

Matrículas

As matrículas para o Colégio Couto Magalhães estão em andamento e permanecerão abertas até que a capacidade da instituição seja atingida.

Mais informações pelo site //www.colegiocoutomagalhaes.com.br/ ou pelos telefones (62) 3310-6634/6641.

“Quanto antes as aulas voltarem, antes poderemos minimizar esses impactos e realizar um planejamento educacional adequado”, acrescenta Paulo Alberto.