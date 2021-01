Foi formada na Câmara Municipal uma frente parlamentar de acompanhamento da situação da pandemia da Covid-19 em Anápolis.

Idealizadora, a vereadora Andreia Rezende (SD) explica que o objetivo é fazer com que o Legislativo acompanhe, participe e tenha acesso às informações sobre vacinação, sistema de saúde, vulnerabilidade social e ainda a questão econômica do município.

“Também queremos colaborar com o Executivo, dentro das nossas atribuições, com ideias e sugestões de ações que possam ser implantadas na cidade dentro desse cenário de pandemia”, destacou a parlamentar, lamentando a nova escalada no aumento de infectados e mortes.

“Para criar a frente precisávamos de oito assinaturas. De imediato conseguimos 17. Fiquei feliz em ver que os colegas estão dispostos a trabalhar nessa causa. Temos muitas informações distorcidas sobre a questão do enfrentamento à Covid, e até nesse sentido queremos dar a nossa contribuição”, complementou.

O grupo trabalho será presidido por Andreia e pelo vereador José Fernandes (PSB), que é médico.