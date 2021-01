Termina no próximo dia 31 as inscrições do processo seletivo do Instituto Federal de Goiás (IFG) para os cursos técnicos integrados ao ensino médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Ao todo, a instituição está oferecendo 72 vagas, sendo 36 para Secretaria Escolar e 36 para Transporte de Cargas. Não há nenhuma cobrança de taxa.

A duração dos cursos é de três anos e as aulas serão ministradas no período noturno para facilitar o acesso a quem trabalha.

De acordo com o IFG, a seleção é voltada para candidatos que tenham idade mínima de 18 anos ou que completem esta idade até a data da matrícula.

A seleção acontecerá por um sorteio, que está previsto para ocorrer em 10 de março com transmissão ao vivo no canal do YouTube da instituição.

No dia 11 do mesmo mês será divulgado o resultado preliminar e no dia 15 o resultado final.

As inscrições são feitas diretamente no site do IFG e mais informações estão no edital.