Academias podem ser incluídas na lista de atividades essenciais em Anápolis. Um projeto que reconhece a prática no estabelecimento e a deixa imune de restrições começou a tramitar na Câmara Municipal.

A autoria é da vereadora Dra. Trícia Barreto (MDB) e, além das academias, abrange clubes, quadras esportivas, ginásios e demais espaços destinados à atividade física (confira aqui a íntegra do texto).

A parlamentar é a presidente da Comissão de Saúde na Câmara e na justificativa pontua que a prática de exercícios fortalece o sistema imunológico, trazendo mais proteção ao organismo.

Destaca ainda que a população ficou privada de obter diversos benefícios advindos da atividade física em razão do fechamento dos estabelecimentos no início da pandemia do novo coronavírus.

Nessa semana, a vereadora se reuniu com os empresários do setor que relataram que ficaram fechados por 60 dias e quando voltaram tiveram que obedecer regras em relação a quantidade de alunos por horário.

Segundo Dra. Trícia, eles disseram também que uma eventual restrição com a volta da matriz de risco na cidade poderia levá-los à falência.

O projeto começará tramitar em fevereiro, quando terão início às sessões ordinárias. Se for aprovado nas comissões e em plenário, ainda terá de ser submetido à sanção ou veto do prefeito Roberto Naves (PP).