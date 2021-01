Policiais militares foram acionados nesta quinta-feira (21) para resolver uma confusão em uma casa lotérica da Vila Santa Isabel, na região Norte de Anápolis.

A reportagem do Portal 6 apurou que, assim que a equipe chegou no endereço, encontrou uma idosa de 67 anos revoltada.

Ela contou que esteve no estabelecimento para pagar a conta de energia de uma das casas que possui em um lote, mas ainda assim o serviço foi interrompido pela Enel.

Em seguida, voltou no mesmo local para quitar o boleto da outra residência, mas a energia não foi religada e os alimentos que estavam na geladeira teriam estragado.

A dona da lotérica, de 59 anos, percebeu que algum erro havia sido cometido na hora de registrar o pagamento e pediu para se encontrar com a idosa. Dessa forma, as duas poderiam entrar em um acordo.

Assim que a cliente chegou, a empresária afirma ter pego os comprovantes de pagamento e dito que providenciaria a religação da energia e devolveria o dinheiro.

A decisão, porém, não foi suficiente. Isso porque a idosa teria tentado pegar os comprovantes à força e a filha dela, de 43 anos, ainda xingou a dona da lotérica de “bruxa”.

Os militares tiveram de levar todas elas até a Central de Flagrantes. Lá, um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi registrado contra a cliente e filha por injuriarem a empresária.

No próximo mês de fevereiro, as duas terão de comparecer em uma audiência com a Justiça para prestarem esclarecimentos sobre o caso.