A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) confirmou no boletim deste sábado (23) que Anápolis tem 20.095 casos de Covid-19.

Esse total foi alcançado após mais 70 moradores receberem diagnóstico laboratorial positivo para doença nas últimas 24h.

Segundo a pasta, 37 são do sexo feminino, com idade entre sete e 84 anos, e 33 do sexo masculino, de 18 a 66 anos.

Atualmente, a Semusa monitora mais de 1.600 pacientes que estão em isolamento domiciliar com a família e outros 39 que encontram-se internados.

Nenhum novo óbito foi notificado à pasta e o total permanece em 433. Mais de 17.900 moradores já receberam alta do isolamento ou internação e, portanto, são considerados “curados” pela pasta.